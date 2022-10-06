Зеленский рассказал об успехах ВСУ на фронте

6 октября, 22:29
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Военнослужащий ВСУ на северо-востоке Украины, сентябрь 2022 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военнослужащий ВСУ на северо-востоке Украины, сентябрь 2022 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 6 октября, рассказал об успехах защитников Украины на фронте.

Глава государства подчеркнул, что с 1 октября только в Херсонской области от фейкового «референдума» российских оккупантов освободили и стабилизировали более 500 кв. километров территории и десятки населенных пунктов. Зеленский также рассказал, что у Сил обороны Украины есть успехи на восточном направлении.

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«Обязательно настанет день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области — в тех районах, которые пока контролируются оккупантами. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма… Очевидно и то, что по этому пути еще предстоит пройти. Еще предстоит многое выдержать, многое сделать», — добавил президент.

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6 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что защитники Украины с 1 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

До этого руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщала, что с начала октября Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров Херсонской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай накануне подтвердил, что ВСУ освободили шесть населенных пунктов в Луганской области.

https://www.youtube.com/embed/5_8jzZclJNE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Наступление Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины

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