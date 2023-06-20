Силы обороны активно очищают Украину от врага на юге и востоке — Зеленский 20 июня, 23:53 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Защитники Украины на юге и востоке активно уничтожают российских оккупантов и очищают страну от врага в ходе наступления. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 20 июня.

Глава государства отреагировал на обстрел российскими оккупантами спасателей в Херсоне, которые ликвидировали последствия теракта россиян на Каховской ГЭС. В результате погиб один человек, восемь сотрудников ГСЧС пострадали. Зеленский выразил соболезнования родным и близким и подчеркнул, что защитники Украины ответят оккупантам.



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«Каждый такой российский удар, каждый российский теракт — это каждый раз аргумент, что нет и не будет у оккупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле. Убийцам и террористам здесь места нет и никогда не будет. Сейчас наши воины на юге, на востоке очень активно уничтожают врага, физически очищая Украину. Так будет и в будущем», — сказал он.

Президент также поблагодарил Воздушные силы и всех, кто защищает украинское небо, за все уничтоженные российские ракеты и дроны Shahed. В ночь на 20 июня ПВО уничтожила 32 вражеских Шахеда, которыми оккупанты атаковали Украину.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что защитники Украины продвигаются вперед на юге, идут ожесточенные бои. На некоторых направлениях, в частности, Купянском и Лиманском, ВСУ находятся в обороне.

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов.

На Таврическом направлении защитники Украины продвинулись вглубь позиций противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

В Минобороны сообщили, что Лиманское и Купянское направление для врага является основным, там идут ожесточенные бои. Страна-агрессор подтянула туда свои силы и активно наступает, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины.