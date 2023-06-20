Силы обороны активно очищают Украину от врага на юге и востоке — Зеленский

20 июня, 23:53
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Защитники Украины на юге и востоке активно уничтожают российских оккупантов и очищают страну от врага в ходе наступления. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 20 июня.

Глава государства отреагировал на обстрел российскими оккупантами спасателей в Херсоне, которые ликвидировали последствия теракта россиян на Каховской ГЭС. В результате погиб один человек, восемь сотрудников ГСЧС пострадали. Зеленский выразил соболезнования родным и близким и подчеркнул, что защитники Украины ответят оккупантам.

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«Каждый такой российский удар, каждый российский теракт — это каждый раз аргумент, что нет и не будет у оккупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле. Убийцам и террористам здесь места нет и никогда не будет. Сейчас наши воины на юге, на востоке очень активно уничтожают врага, физически очищая Украину. Так будет и в будущем», — сказал он.

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Президент также поблагодарил Воздушные силы и всех, кто защищает украинское небо, за все уничтоженные российские ракеты и дроны Shahed. В ночь на 20 июня ПВО уничтожила 32 вражеских Шахеда, которыми оккупанты атаковали Украину.

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что защитники Украины продвигаются вперед на юге, идут ожесточенные бои. На некоторых направлениях, в частности, Купянском и Лиманском, ВСУ находятся в обороне.

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов.

На Таврическом направлении защитники Украины продвинулись вглубь позиций противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

В Минобороны сообщили, что Лиманское и Купянское направление для врага является основным, там идут ожесточенные бои. Страна-агрессор подтянула туда свои силы и активно наступает, пытаясь перехватить инициативу у Сил обороны Украины.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины силы обороны

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