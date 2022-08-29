«Наши воины не нуждаются в анонсах». Зеленский прокомментировал информацию о наступлении на юге 29 августа, 23:21 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в обращении в понедельник, 29 августа, прокомментировал информацию о начале наступления ВСУ на юге Украины.

Глава государства подчеркнул, что Украина возвращает свое и будет освобождать территории Херсонской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской областях и Крыму, акваторию Черного и Азовского морей.



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«Я уверен, что вы все понимаете, что происходит, за что мы боремся и к чему мы стремимся. И наши воины не нуждаются ни в каких анонсах или информационных волнах в спину… Кто-то хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так — на войне», — сказал он.

Зеленский пообещал, что защитники Украины будут гнать оккупантов до своей границы, линия которой не менялась, и что «это не что-то, что якобы началось — мы говорили об этом 187 дней».



29 августа ВСУ уничтожили базу оккупантов в Херсоне и ударили по Бериславскому машиностроительному заводу, на котором войска РФ разместили технику, боеприпасы и живую силу.



Позже стало известно, что в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций. В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.



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