Весеннее контрнаступление. Украина истощает силы оккупантов и готовится к следующим двум месяцам — Подоляк 10 марта, 16:58 Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о подготовке Украины к контрнаступлению и стратегической важности Бахмута Донецкой области.

В интервью La Stampa, опубликованном в пятницу, 10 марта, он отметил, что страна-террорист Россия сейчас сосредоточилась на прямой конфронтации, стянула в Бахмут «остатки своей профессиональной армии», а также самые боеспособные подразделения ЧВК Вагнер и завербованных заключенных.



Видео дня

По словам Подоляка, у Украины сейчас две цели: максимально сократить боеспособный личный состав врага и зажать в истощающих боях, сорвать российское наступление и сосредоточить ресурсы Сил обороны Украины в другом месте для весеннего контрнаступления. Советник главы ОП добавил, что оборона Бахмута сейчас «даже превосходит свои ключевые задачи».



Читайте также: Военный эксперт назвал главное условие начала контрнаступления Украины

Подоляк подчеркнул, что Украине необходимо больше артиллерийских снарядов калибра 155 мм и ракеты большой дальности, чтобы оттеснить российских оккупантов на 5−10 км от линии фронта. Дальнобойные ракеты позволяют уничтожать российские склады и казармы на расстоянии 50−100 км и «снижать их эффективность на 30−40%».

«Мы выигрываем время, чтобы реорганизоваться на следующие два месяца», — сказал он.

Советник главы ОП также сказал, что Украине нужны ракеты дальностью от 100 до 300 километров, беспилотники разных типов, которые позволят повысить точность огня и наносить урон врагу на расстоянии 20−50 км, бронетехника для прорыва оборонных рубежей оккупантов на временно захваченных территориях и их освобождения. Также защитникам Украины нужно 400−500 танков, штурмовики для уничтожения вражеских баллистических ракет и F-16, МиГ либо СУ для контроля воздушного пространства.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.