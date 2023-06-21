Зеленский — о ситуации на фронте: Продвигаемся вперед на юге, на востоке держим оборону
Защитники Украины едут на трофейном российском Т-80 в Донецкой области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 21 июня, рассказал о ситуации на фронте и ходе наступления Сил обороны.
Глава государства заявил, что на передовой идут жестокие бои, защитники Украины уничтожают врага на юге и в Донецкой области, а на Купянском направлении «уничтожат, что бы там ни планировали российские террористы».
«На Юге — наше движение вперед. Спасибо, воины! На Востоке — держим оборону», — сказал Зеленский.
Он также поблагодарил бойцов, которые сбивают российские вертолеты, и подчеркнул, что важно каждое такое уничтожение.
В Генштабе ВСУ ранее говорили, что особенно тяжелые бои сейчас идут на Лиманском направлении, защитники Украины наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов:
- Новодаровка;
- Левадное;
- Сторожевое;
- Макаровка;
- Благодатное;
- Лобково;
- Нескучное;
- Пятихатки.
Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км (по состоянию на 19 июня). Освобожденная площадь на юге — 113 км².