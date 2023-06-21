Зеленский — о ситуации на фронте: Продвигаемся вперед на юге, на востоке держим оборону

21 июня, 22:43
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Защитники Украины едут на трофейном российском Т-80 в Донецкой области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Защитники Украины едут на трофейном российском Т-80 в Донецкой области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 21 июня, рассказал о ситуации на фронте и ходе наступления Сил обороны.

Глава государства заявил, что на передовой идут жестокие бои, защитники Украины уничтожают врага на юге и в Донецкой области, а на Купянском направлении «уничтожат, что бы там ни планировали российские террористы».

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«На Юге — наше движение вперед. Спасибо, воины! На Востоке — держим оборону», — сказал Зеленский.

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Он также поблагодарил бойцов, которые сбивают российские вертолеты, и подчеркнул, что важно каждое такое уничтожение.

https://www.youtube.com/embed/3bKj0aqMNLs

В Генштабе ВСУ ранее говорили, что особенно тяжелые бои сейчас идут на Лиманском направлении, защитники Украины наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов:

  • Новодаровка;
  • Левадное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное;
  • Лобково;
  • Нескучное;
  • Пятихатки.
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Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км (по состоянию на 19 июня). Освобожденная площадь на юге — 113 км².

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Наступление Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины силы обороны

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