«Игра российских спецслужб». Подоляк назвал цель «сливов» секретных данных о контрнаступлении ВСУ 8 апреля, 15:25 Советник главы ОПУ Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что утечка секретной информации о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к планируемому контрнаступлению является «стандартной игрой российских спецслужб».

Об этом он написал в своем Twitter.

«Цель „сливов“ секретных данных очевидна: 1. Отвлечь внимание. 2. Посеять сомнения и взаимные подозрения. 3. Внести раскол. Это стандартная игра ru-спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов — и публикуешь в соцсетях, легализуя „слив“», — написал Подоляк.

Видео дня

6 апреля The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению. Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

В документах нет конкретных планов боевых действий, например, как когда и где Украина намерена начать наступление, многие данные устарели. Однако определенную полезную информацию оккупанты могут извлечь, пишет газета.

Также часть документов, где содержатся данные о российских и украинских потерях, по оценке источников NYT похожа на сфальсифицированную.

7 апреля NYT сообщила о повторном «сливе» секретных документов в социальные сети, там якобы описаны принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Это второй большой «слив» за несколько дней, что вызвало беспокойство в Пентагоне и смятение в администрации Байдена, отмечает издание.



Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной. Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.