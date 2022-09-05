Не только Херсонская область. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях — Зеленский 5 сентября, 22:29 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы наступают на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

Об украинском контрнаступлении он рассказал в интервью для телеканала ABC.

«Это очень сложная война. Мы вернем нашу территорию», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что освобождение Украины — это сложная задача, которая зависит не только от украинской стороны. При этом Зеленский подчеркнул, что деоккупация произойдет и это только вопрос времени.

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«Я не скажу, что это только контрнаступление на Херсонщине… Есть направление или направления — во множественном числе — и мы должны двигаться вперед», — добавил глава государства.

Он отказался уточнить, где еще наступают украинские войска, чтобы не раскрывать «сюрприз для оккупантов». Зеленский по-прежнему заявил, что Киев не уступит ни одной украинской территории.

В ОК Юг ранее говорили, что ВСУ начали наступательные действия на юге Украины. 4 августа Зеленский подтвердил освобождение населенного пункта на Донбассе и еще двух — на юге.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в понедельник, 5 сентября, подтвердил освобождение пгт Высокополье и поднятие украинского флага на здании местной больницы.

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