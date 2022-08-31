«Отработаем по максимуму». Зеленский поблагодарил жителей юга Украины и крымчан за информацию для разведки 31 августа, 22:48 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 31 августа, от имени разведки поблагодарил украинцев, которые помогают защитникам Украины на юге и в оккупированном Россией Крыму.

Глава государства сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовали секретарь СНБО, глава МВД, начальник ГУР, главнокомандующий ВСУ, руководитель СБУ и другие.

Видео дня

"…Хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, а особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму", — сказал Зеленский.



Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина будет уничтожать вражеские склады, штабы и технику в Крыму и на других оккупированных территориях. В августе на оккупированном полуострове произошли взрывы на ряде военных объектов страны-агрессора.

31 августа замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.