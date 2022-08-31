«Отработаем по максимуму». Зеленский поблагодарил жителей юга Украины и крымчан за информацию для разведки

31 августа, 22:48
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 31 августа, от имени разведки поблагодарил украинцев, которые помогают защитникам Украины на юге и в оккупированном Россией Крыму.

Глава государства сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором присутствовали секретарь СНБО, глава МВД, начальник ГУР, главнокомандующий ВСУ, руководитель СБУ и другие.

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"…Хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, а особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму", — сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина будет уничтожать вражеские склады, штабы и технику в Крыму и на других оккупированных территориях. В августе на оккупированном полуострове произошли взрывы на ряде военных объектов страны-агрессора.

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31 августа замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Минобороны Украины Разведка Министерство обороны Украины Херсонская область Юг Украины Владимир Зеленский Украинская разведка ГУР Война России против Украины

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