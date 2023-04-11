Контрнаступление ВСУ может начаться летом — Шмыгаль 11 апреля, 20:54 Денис Шмигаль (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Защитники Украины могут начать контрнаступление летом, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Hill.

Он подчеркнул, что союзники и партнеры Украины не давят на нее в вопросе наступления, а самое сильное давление исходит изнутри страны.



«Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов», — отметил глава правительства.

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На вопрос о том, как на подготовку к контрнаступлению может повлиять утечка секретных документов США, Шмыгаль сказал, что Украина освободит свою территорию.

«Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника», — напомнил он.

11 апреля Денис Шмыгаль направился с рабочим визитом в Канаду, затем он посетит США.

Заместительница министра обороны Анна Маляр предупредила, что официально говорить о планах ВСУ могут только президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информационный ажиотаж вредит Силам обороны Украины. Он призвал не ждать «волшебных дат» контрнаступления и отметил, что оно происходит каждый день.



Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.



28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и определят дальнейший ход событий.