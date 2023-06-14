«Мешает ВСУ закрепиться». Маляр объяснила опасность нарушения информационной тишины

14 июня, 21:19
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Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Замминистра обороны Анна Маляр объяснила, почему соблюдение информационной тишины важно для ВСУ. По ее словам, преждевременное раскрытие информации может помешать украинским военным закрепиться в освобожденных населенных пунктах.

В эфире телемарафона Маляр сообщила, что военную информацию нельзя выдавать в тот момент, когда произошло событие.

«Если наши военные освобождают определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться. Если мы сообщаем об освобождении населенного пункта непосредственно в сам момент, когда они его освободили, мы просто у них забираем возможность там закрепиться», — сказала она.

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Маляр добавила, что россияне пользуются открытыми источниками и возвращается в освобожденный населенный пункт. Также, по ее словам, оккупанты в открытых источниках фиксируют наши потери, определяя свою эффективность.

«Поэтому нам так же важно эту информацию сначала отработать подразделениями информационной безопасности ВСУ, почистить, как мы говорим, эту информацию, и потом уже вычищенную, которая ничего не даст врагу, мы ее подаем», — пояснила замминистра.

Ранее Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины имеют частичный успех в ходе наступательной операции и за последние трое суток продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра. В целом освободили уже около 3 кв. км.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Анна Маляр

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