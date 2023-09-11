«Не верю, что Украину можно победить». Что Киев должен успеть сделать до выборов в Америке — Курт Волкер, топ-дипломат при президенте Трампе 11 сентября, 19:00 Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, во время визита в Киев 7 сентября (Фото:Александр Медведев / NV)

Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, описывает главную задачу для ВСУ на ближайшее время, рассказывает об особенностях поддержки Киева со стороны республиканцев и прогнозирует успехи ВСУ.

Курт Волкер хорошо известен в Украине с 2017 года, — именно тогда, во времена президента Дональда Трампа, его назначили спецпредставителем США в переговорах по Украине. Главной задачей дипломата в начале была координация сотрудничества с «Нормандской четверкой» и поддержка контактов с лидерами Украины и России. С тех пор он не раз посещал Донбасс и вел переговоры об урегулировании.

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Волкер называл события на Донбассе «горячей войной, а не замороженным конфликтом», из-за которой гибнет много людей. Еще тогда дипломат утверждал, что Россия присутствует на востоке Украины и «принимает в конфликте непосредственное участие».



В 2019 году Волкер подал в отставку. Произошло это перед началом процедуры импичмента Трампа. Впоследствии показания дипломата были использованы в обвинениях в адрес последнего.



NV удалось пообщаться с Волкером во время его визита в Киев 7 сентября.



В присущей ему откровенной манере дипломат поделился соображениями относительно возможных последствий для Украины будущих выборов президента в США, которые запланированы на 2024 год. Кроме того, он прокомментировал вероятное недовольство Запада «медленным» контрнаступлением и упрекнул американские власти за год размышлений о предоставлении Украине истребителей F-16.



Также Волкер назвал две цели, которые Украина вероятнее всего достигнет на фронте до конца года.



— Мы все наблюдали за визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 6 сентября . Какое значение он имел и почему состоялся сейчас?



— Во-первых, это замечательно, что сюда приехал государственный секретарь. Он является большим другом Украины. Он является одним из важнейших голосов в администрации, поддерживающих Украину. И для него важно быть здесь, встретиться с руководством, пообщаться с людьми непосредственно, чтобы иметь возможность защитить нашу [США] поддержку Украины, когда мы будем иметь эти бюджетные баталии этой осенью. Мы должны получить новые дополнительные ассигнования через Конгресс, чтобы продолжить нашу военную и экономическую помощь Украине. И то, что он [госсекретарь] имеет свежий опыт пребывания здесь, встреч с людьми, видение того, как идут дела, очень важно для его способности сделать это.



— Является ли это также каким-то сигналом для Украины?



— Да, конечно. Также символично то, что он готов приехать сюда. Он не боится. Он не прячется. Он ночует здесь. Он показывает, что США готовы помогать Украине в долгосрочной перспективе. И я думаю, что это важно.



— Какие возможные результаты мы можем ожидать от этого визита?

— Послушайте, реальность такова, что это [война] будет долго и сложно. И я знаю, что все хотят знать, когда закончится война, и нельзя ли просто взмахнуть палочкой, щелкнуть пальцами, и что-то изменится? Но реальность такова, что это не так просто. Мы все втянуты в это, украинцы — больше всех, они страдают больше всех. И это не закончится за один день. Поэтому важно показать, что существует серьезная и устойчивая поддержка. И это то, чего Энтони Блинкен пытается достичь своим визитом сюда.