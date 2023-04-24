Потребности для перелома в войне. Сколько и в каких ресурсах нуждаются ВСУ — объясняет главред Defense Express 24 апреля, 17:11 Украинские военные недалеко от Часового Яра, Донецкая область, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Для коренного перелома хода войны в свою пользу Украине нужна помощь по меньшей мере на полтриллиона долларов, но данные цифры свидетельствуют о понимании потребностей ВСУ, ведь предоставить такой ресурс быстро невозможно, рассказал Radio NV Олег Катков, главный редактор Defense Express.

«На самом деле, если так брать, то расчеты [о нуждах Украины] совершенно верны. Если понять, что Украине за более чем год передано уже более 50 млрд долларов помощи, то в десять раз больше — это полтриллиона долларов. Вооружения на полтриллиона долларов вполне хватит, чтобы полностью проломить баланс сил вообще в мире в пользу ВС Украины. Потому что это будет точно одна из самых вооруженных армий в мире по всем параметрам», — сказал Катков.

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По словам аналитика, государства-союзники Украины объективно не могут прямо пропорционально увеличить помощь украинской армии и речь идет об объективной оценке реальных потребностей.

«О возможностях: в десять раз увеличить помощь [страны-партнеры] объективно не могут. Это следует воспринимать, как понимание действительных потребностей, когда мы говорим о том, что война идет с Российской Федерацией, которая как раз за последние 20 лет вложила несколько триллионов долларов в свою оборону», — подытожил он.

21 апреля на базе Рамштайн в Германии состоялась 11 встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники встречи договорились активизировать поставки Украине систем ПВО и снарядов для них.

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Глава Пентагона также сообщил, что за несколько месяцев участники Рамштайна передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад.

На полях Рамштайна также прошла встреча «танковой коалиции», было подписано письмо о намерениях Польши создать центр технического обслуживания танков Leopard 2.

