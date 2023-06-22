«Будет так же, как осенью». Контрнаступление идет непросто, но мы уверены в успехе — Зеленский

22 июня, 16:07
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Президент Владимир Зеленский рассказал, как проходит контрнаступление защитников Украины.

В интервью BBC, опубликованном в четверг, 22 июня, глава государства заявил, что «мы положительно оцениваем контрнаступление», но есть определенные трудности — в частности, из-за того, что российские оккупанты плотно заминировали территорию.

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«Даже там, где мы деоккупировали нашу территорию — почти 200 тысяч квадратных километров нашей земли заминированы. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто. Шаги хотелось бы делать больше, они немного меньше, но вы знаете: тот, кто борется — победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому мы в любом случае уверены в успехе контрнаступательных действий», — подчеркнул он.

Зеленский привел в пример осеннее контрнаступление Сил обороны, когда «казалось, что это замедленный процесс, но в какой-то момент все увидели, как стремительно мы начали продвигаться вперед».

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«Так же будет и здесь. Мы мотивированы. Российским военным угрожает их руководство. Они знают, что если они будут отступать, их просто будут убивать», — добавил президент.

Зеленский отметил, что не уверен, могут ли войска страны-террориста противостоять Украине, но что Россия готова идти на масштабные катастрофы, как в случае с подрывом Каховской ГЭС.

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Инфографика: NV

«Кто-то говорит, что они таким образом хотели предотвратить наше контрнаступление. Ну, я вам скажу честно, не верьте такой информации. Россия это делает ежедневно. Она ежедневно взрывает нашу инфраструктуру, бьет ракетами и тому подобное. Такими действиями они не остановят нас, а, наоборот, разозлят людей», — подчеркнул он.

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Контрнаступление Украины — последние новости

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км. Освобожденная площадь на юге составляет 113 км².

В Минобороны заявили, что Лиманское и Купянское направление для врага являются основным. Россия подтянула туда свои силы и активно наступает, пытаясь перехватить инициативу у защитников Украины.

В Генштабе утром 22 июня сообщили, что Силы обороны продолжают контрнаступление на трех направлениях — Мелитопольском, Бердянском и Лиманском.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Владимир Зеленский Военные преступления РФ Контрнаступление Война России против Украины Каховская ГЭС силы обороны Подрыв Каховской ГЭС

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