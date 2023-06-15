В рамках «стратегии дикобраза». Йованович — об израильской модели безопасности для Украины и зависимости американской поддержки от контрнаступления 15 июня, 18:00 NV Премиум Экс-посол США в Украине госпожа Мари Йованович уверена, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года Украина получит сильную поддержку. (Фото:Селестино Арсе / NurPhoto через Reuters)

Мари Йованович, госпожа экс-посол США в Украине, о том, чем может закончиться саммит НАТО в Вильнюсе, судьбе украинского контрнаступления и американских аналитиках, воспитанных российскими политическими беженцами.

«Украина должна стать максимально сильной и очень неаппетитной целью для любого потенциального захватчика», — говорит NV госпожа экс-посол США в Украине Мари Йованович в кулуарах юбилейного Киевского форума по безопасности, который состоялся при поддержке Фонда Арсения Яценюка Відкрий Україну и был посвящен главной политической теме лета для Украины — июльскому саммиту стран НАТО в Вильнюсе.

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За несколько недель до начала саммита, все чаще звучат разные версии того, какую именно поддержку сможет получить Украина. Президент Украины ожидает четкого решения о приглашении Украины в Альянс и прочных гарантий безопасности. Политики и эксперты из стран Европы и США более сдержанны в оценках того, что Украине удастся достичь по результатам саммита.

В разговоре с NV Йованович делится своим видением достижений Украины на саммите и рассказывает об изменениях в отношении к Украине в США за время большой войны и в свете стартовавшего контрнаступления.

— Чего Украине стоит ожидать от июльского саммита в Вильнюсе?