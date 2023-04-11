Версия Рустамзаде. Авторитетный аналитик — о контрнаступлении ВСУ в два этапа и его сценариях 11 апреля, 20:45 NV Премиум Военный аналитик Агиль Рустамзаде утверждает, что российская армия, в навязанной ею войне на истощение, теряет больше оружия, чем способна воспроизводить. (Фото:DR)

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде — о сути войны на истощение, которую враг навязывает Украине, ошибках украинских командиров, а также количестве снарядов и показателях прочности грунта, необходимых для контрнаступления.

На весну-лето второго года большой войны и украинское общество, и украинская армия возлагают большие надежды. Украинская армия накапливает ресурсы для контроперации, российская армия переходит к преимущественно оборонительной стратегии и укрепляет линии обороны на востоке, юге и в Крыму. Какими будут эти весна и лето на фронтах и какого наилучшего результата может достичь украинская армия за этот год NV рассказывает азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

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— Как поменялась война в Украине за последние несколько месяцев? Какие новые тренды появились и чему стороны научились за это время?

— Россия приняла решение воевать в долгую, заложила основу войны на истощение, украинская армия и западные партнеры позже пришли к пониманию, что война будет такой. У войны на истощение свои требования, у нее свои способы ведения боевых действий. Кроме этого, с обеих сторон поменялись взгляды на разведку, на корректировку огня артиллерии. Для всех этих задач стороны применяют различные дроны.