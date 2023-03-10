«Масштабы мы увидим». Когда стоит ожидать начала украинского контрнаступления — отвечает эксперт 10 марта, 12:51 Украинская артиллерия на линии фронта в Запорожской области, 3 марта 2023 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Владислав Селезнев, военный эксперт, в эфире Radio NV рассказал, когда следует ожидать старт украинского контрнаступления и начала операции по освобождению оккупированных россиянами территории государства.

«Имеют путинские вояки планы по масштабной агрессии после того, как погодные условия это позволят? Такой вариант исключать нельзя, но дадут ли им это сделать украинские Силы обороны? Я уверен, что нет. Ведь у украинской армии есть собственные планы по деоккупации территорий, сейчас находящихся под контролем россиян», — сказал Селезнев.

Видео дня

По мнению эксперта, через месяц следует ожидать старта кампании украинских ВС по деоккупации нашей территории.

«И я думаю, что с середины апреля мы станем свидетелями очень масштабных и очень бурных событий, но опять же итогом этих же движений станет деоккупация территории нашей страны. В каких масштабах? Надеемся, что мы освободим Украину полностью», — резюмировал он.

Ранее, привлекая специалистов, NV разобрался, сколько и какого оружия нужно Украине, чтобы освободить захваченные врагом территории и какими могут быть вероятные сценарии деоккупации.

