«Масштабы мы увидим». Когда стоит ожидать начала украинского контрнаступления — отвечает эксперт

10 марта, 12:51
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Украинская артиллерия на линии фронта в Запорожской области, 3 марта 2023 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинская артиллерия на линии фронта в Запорожской области, 3 марта 2023 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Владислав Селезнев, военный эксперт, в эфире Radio NV рассказал, когда следует ожидать старт украинского контрнаступления и начала операции по освобождению оккупированных россиянами территории государства.

https://www.youtube.com/embed/GVE17asN6n8

«Имеют путинские вояки планы по масштабной агрессии после того, как погодные условия это позволят? Такой вариант исключать нельзя, но дадут ли им это сделать украинские Силы обороны? Я уверен, что нет. Ведь у украинской армии есть собственные планы по деоккупации территорий, сейчас находящихся под контролем россиян», — сказал Селезнев.

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По мнению эксперта, через месяц следует ожидать старта кампании украинских ВС по деоккупации нашей территории.

«И я думаю, что с середины апреля мы станем свидетелями очень масштабных и очень бурных событий, но опять же итогом этих же движений станет деоккупация территории нашей страны. В каких масштабах? Надеемся, что мы освободим Украину полностью», — резюмировал он.

Ранее, привлекая специалистов, NV разобрался, сколько и какого оружия нужно Украине, чтобы освободить захваченные врагом территории и какими могут быть вероятные сценарии деоккупации.

Редактор: Алексей Супрун

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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