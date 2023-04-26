«Все увидите и услышите». Данилов сделал заявление о предстоящем контрнаступлении Украины 26 апреля, 10:10 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта. Все увидят, когда оно начнется.

В эфире телемарафона он сказал, что план контрнаступления доступен ограниченному количеству лиц, поэтому детали о времени и месте начала закрыты.

По словам секретаря СНБО, подобной информацией владеют не более 3−5 человек.

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«Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время — этот вопрос на сегодня абсолютно закрыт», — отметил Данилов.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года по нескольким направлениям.