«Россия сейчас — словно Ирак в 2003-м». Причины, по которым ВСУ летом могут быть в Крыму — объясняет Иван Яковина

26 апреля, 17:25
NV Премиум
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Украинские военные на фронте возле Бахмута, Донецкая область, 15 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинские военные на фронте возле Бахмута, Донецкая область, 15 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Автор: Иван Яковина

Российское командование и его оккупационные силы находятся приблизительно в том же состоянии, в котором находилась армия Ирака в момент вторжения США в 2003 году.

Какие неудачи и отсталость российских военных могут помочь ВС Украины подойти к Крыму летом рассказал в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.

Сейчас я хочу сказать, почему я думаю, что это наступление, вполне возможно, будет успешным. Тут я главным образом, конечно, ссылаюсь на мнение начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова.

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Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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