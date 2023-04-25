Туман войны. Как украинское командование готовится к контрнаступлению и чего ждать от окупантов — интервью 25 апреля, 01:15 NV Премиум Украинские военные на линии фронта в Донецкой области, 8 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dorbronosov)

Михаил Жирохов, военный эксперт, в интервью Radio NV рассказал, как украинское командование держит в тайне планы по освобождению оккупированных территорий, несмотря на утечку секретных документов Пентагона и продолжает подготовку к контрнаступлению.

— Сейчас основной вопрос или один из главных вопросов, а что блокирует украинское контрнаступление? Мы понимаем, что не наше дело знать планы командования, но все равно нужно разобраться, а от чего вообще зависит возможность начала широких масштабных действий?

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— Мы об этом с вами уже не раз говорили, прежде всего погодные условия. Сейчас на Донбассе уже вторую неделю идут дожди, настолько, что там невозможно сейчас не только проехать каким-то грузовиком, а даже гусеничный транспорт вязнет и не может выполнять какие-то логистические задачи.

— То есть, первый фактор — это погода, это сейчас самый главный фактор?