Туман войны. Как украинское командование готовится к контрнаступлению и чего ждать от окупантов — интервью
Украинские военные на линии фронта в Донецкой области, 8 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Yan Dorbronosov)
Михаил Жирохов, военный эксперт, в интервью Radio NV рассказал, как украинское командование держит в тайне планы по освобождению оккупированных территорий, несмотря на утечку секретных документов Пентагона и продолжает подготовку к контрнаступлению.
— Сейчас основной вопрос или один из главных вопросов, а что блокирует украинское контрнаступление? Мы понимаем, что не наше дело знать планы командования, но все равно нужно разобраться, а от чего вообще зависит возможность начала широких масштабных действий?
— Мы об этом с вами уже не раз говорили, прежде всего погодные условия. Сейчас на Донбассе уже вторую неделю идут дожди, настолько, что там невозможно сейчас не только проехать каким-то грузовиком, а даже гусеничный транспорт вязнет и не может выполнять какие-то логистические задачи.
— То есть, первый фактор — это погода, это сейчас самый главный фактор?