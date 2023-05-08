Это лето очень важное. Экспосол Тейлор о том, что заставит россиян бежать и почему США не будут разговаривать с Путиным, в отличие от Си 8 мая, 20:12 NV Премиум Экспосол США в Украине Уильям Тейлор рассказывает, почему с таким оптимизмом ожидает украинское контрнаступление. (Фото:Наталья Кравчук)

Уильям Тейлор, авторитетный вашингтонский дипломат ожидает украинского контрнаступления с оптимизмом, называет Россию парией и предлагает по крайней мере три реалистичные версии знаменитой атаки беспилотника на Кремль.

С Уильямом Тейлором, экс-послом США в Украине и одним из опытных экспертов по украинским вопросам в Вашингтоне, NV общается субботним вечером первой и довольно напряженной для Украины недели мая.

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Дипломат включается в разговор из своего вашингтонского офиса. Стена позади него украшена украинскими вышивками, а сам посол настроен крайне оптимистично по поводу будущих событий в Украине. Он искренне верит в успех украинского контрнаступления, рассказывает как меняется видение войны в Украине на Западе и анализирует, как продолжающаяся более года большая война, меняет перспективы и возможности мировой политики, ее коллабораций и конфронтаций.

— Президентская избирательная кампания в США стартует уже этой осенью. Украина и помощь Украине давно стали темами, к которым чаще всего обращаются кандидаты от обеих партий. В каком контексте Украина сегодня чаще всего звучит в выступлениях как республиканцев, так и демократов?

— Поддержка Украины и ее войны против россиян и защиты собственной территории продолжается. Она продолжается как со стороны республиканцев, так и демократов. Со стороны администрации Джо Байдена она, конечно, очень сильна, и потому почти все демократы поддерживают президента и поддерживают Украину. Большинство республиканцев также поддерживают Украину. И вы видите республиканских лидеров в Сенате и Палате представителей, очень поддерживающих Украину. Со стороны Сената недавно посетивший Киев сенатор Митч Макконнелл является сильным сторонником Украины. В Палате представителей, где у республиканцев большинство, ведущие республиканские председатели комитетов: по иностранным делам, по делам вооруженных сил, старшие республиканцы, председатели комитетов, очень поддерживают Украину. Я имел возможность видеть многих из них на Мюнхенской конференции безопасности в этом году. Многие республиканцы и демократы приехали на Мюнхенскую конференцию, чтобы, как и многие европейцы, продемонстрировать решительную поддержку Украины. Так что ответ — да, эта сильная поддержка Украины продолжается.

— Недавно Институт исследования войны выпустил отчет, в котором специалисты озабочены восприятием в политических кругах США войны в Украине как «долгой войны», которая будет длиться годами и будет нуждаться в соответствующем подходе. Но ведь здесь, в Украине, мы понимаем, что долгая война — это концепт, выгодный России, а вовсе не Украине и ее союзникам. Насколько действительно восприятие этой войны, как долгой, характерно для американских политиков?