Хайп и привлечение внимания. Как реагировать на статьи западных СМИ о предстоящем контрнаступлении Украины — объясняет политолог 15 марта, 13:47 Украинский военный в Донецкой области, 12 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Игорь Рейтерович, политолог, в эфире Radio NV рассказал, как следует реагировать на большое количество публикаций в западных медиа, связанных с планами Украины касательно весеннего контрнаступления ВСУ.

«Я думаю, что в первую очередь проблема в непонимании происходящего, поскольку появление время от времени статей, ссылающихся даже не на анонимные источники, а часто только на один. <...> Это как история связана с написанием статей о возможном участии Украины в подрыве Северного потока-2 и многих других подобных вещей, где ссылка была на какой-то один источник. То есть здесь с точки зрения стандартов журналистики уже как минимум есть вопросы, но темы, безусловно, хайповые и внимание привлекают», — рассказал политолог.

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По словам эксперта, следует учитывать, что на Западе существует немало разных мнений экспертов, часть нарративов которых может использовать та же Россия.

«Мне кажется, что мы должны к таким вещам достаточно спокойно относиться, потому что не следует забывать, что вообще на Западе и конкретно в Соединенных Штатах очень сильно и влиятельно экспертное мнение. Но здесь и кроется проблема: эти эксперты разные, они имеют разные, в том числе политические, геополитические симпатии/антипатии. И при этом через СМИ они достаточно часто публикуют свои сценарии, свое видение развития тех или иных событий», — добавил Рейтерович.

«Поэтому мы можем получить в одну неделю в разных изданиях оптимистический материал по поводу будущего Украины и победы над Россией, более или менее реалистичный материал и материал очень отрицательный, вот с чем, в принципе, сейчас мы и имеем дело», — подытожил он.

Ранее американское издание The Washington Post опубликовало статью, где утверждало, что в украинской армии растет пессимизм из-за больших потерь и отсутствия опытных военных.

Издание сообщило, что украинской армии не хватает боеприпасов. Также военные жалуются на низкое качество подготовки мобилизованных украинцев, заменивших опытных военных.

В то же время The Washington Post подчеркнуло, что полную картину боеспособности ВСУ сейчас увидеть трудно, потому что Киев готовит войска к предстоящему контрнаступлению.

