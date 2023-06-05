У ВСУ достаточно оружия для будущего контрнаступления — Кулеба 5 июня, 21:34 Дмитрий Кулеба (Фото:Tiksa Negeri/Reuters)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у ВСУ достаточно оружия для предстоящего освобождения украинских территорий. Министр убежден, что контрнаступление принесет стране победу, необходимую для вступления в НАТО.

В интервью Reuters сообщили, что членство в военном союзе «вероятно» станет возможным для Украины только после окончания активных боевых действий.

На вопрос о том, началось ли контрнаступление, Кулеба не ответил. Министр подчеркнул, что самое главное не то, когда оно начнется, а то, что оно должно закончиться победой ВСУ.

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«Мы (уже) разблокировали все оружие… Больше не за что бороться», — отметил он.

Кулеба подчеркнул, что членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны.

«Поэтому лучший способ обеспечить безопасность в регионе — прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО», — сказал он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на официальные лица США сообщила, что есть признаки того, что Украина, возможно, начала контрнаступление.

5 июня Минобороны России сообщило о так называемом начале контрнаступления со стороны Украины, заявив о «крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины на пяти участках фронта», которое якобы началось утром 4 июня.

В Генштабе ВСУ опровергли это заявление Минобороны РФ. «У нас нет такой информации и мы не комментируем любой фейк», — сказал неназванный представитель Генштаба ВСУ в комментарии Reuters.