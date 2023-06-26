Россияне будут пытаться остановить наступление ВСУ любой ценой — Маляр 26 июня, 21:55 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Telegram)

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что задача максимум России — остановить украинское наступление любым способом.

«Задача РФ сейчас — остановить наше наступление любой ценой. Подрывом дамб, минированием полей, непрерывными обстрелами, диверсиями, информационным нагнетанием и даже ядерной риторикой. Это задача — максимум», — написала Маляр в Telegram.

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Маляр добавила, что задача «минимум» оккупантов — существенно усложнить, а также затормозить продвижение украинских защитников и тем временем подготовить собственное контрнаступление.

«Мотивация „не потерять“ оккупированные земли, будет проявлена значительно сильнее мотивации „захватить“ наши земли. Потому что это их ментальная вечная травма. Они психологически легче переносят неудачное наступление, чем потерю завоеванных земель. Это деморализует и демотивирует их непоправимо», — убеждена она.

Замминистра добавила, что оккупанты «потом сами не соберут свое войско, потому что бойцы, как в Харьковской области, начнут массово отказываться выполнять приказы». Она подчеркнула, что сейчас украинским войскам «действительно трудно», однако они уверенно движутся вперед.

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как сочтет нужным».