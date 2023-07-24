Контрнаступление отстает от графика, но идет по плану — Резников
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Глава Минобороны Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление отстает от графика. В то же время, по его словам, продвижение ВСУ идет по плану.
В комментарии CNN Резников подчеркнул, что «не беспокоится» относительно контрнаступления, потому что оно идет по плану. Министр также назвал ошибочным «представление о том, что каждое контрнаступление должно быть быстрым».
Резников назвал несколько причин, по которым контрнаступление может быть медленнее, чем предполагалось, среди которых нехватка боеприпасов, артиллерийских снарядов, артиллерийских систем систем ПВО.
«Вопрос в том, что у нас также очень длинная линия фронта. И против нас большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра», — сказал он.
Также, по словам министра, россияне заминировали большое количество территорий и эти линии обороны «очень трудно прорвать». Поэтому украинские силы продвигаются медленно и готовят коридоры для «реального наступательного движения».
«Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И еще раз должен повторить, что главная ценность для нас — это жизнь наших солдат», — отметил Резников.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный говорил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».
21 июля Владимир Зеленский сообщал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, потому что операция началась позже, чем планировалось.