Кофе с Алексеем Резниковым. Министр обороны рассказывает о предстоящем контрнаступлении, собственных ожиданиях победы и хорошем вине 29 апреля, 07:40 NV Премиум Министр Алексей Резников пьет кофе и рассказывает NV, как собирает по миру оружие для Украины. (Фото:Александр Медведев)

За кофе министр Резников делится планами по формированию в ВСУ армированных кулаков, заявляет, что у россиян начинается снарядный голод, раскрывает некоторые нюансы личной безопасности и признается, что обожает сладости.

Этот материал был опубликован в печатном журнале NV № 1 (376) за апрель 2023 года.



С министром обороны Украины Алексеем Резниковым NV встречается в кафе Золотой Дукат на улице Институтской в Киеве. За время военного положения это кафе родом из Львова стало совсем камерным: доступ туда имеют только люди, проживающие в правительственном квартале, а также сотрудники правительства и парламента. Плотные блокпосты создали город в городе, где все знают друг друга в лицо, а у официантов заведения есть неплохие шансы написать собственные мемуары об этих месяцах войны — все встречи за кофе здесь примечательны.

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Министр приходит заблаговременно и до начала разговора успевает выпить горячий шоколад. За день до встречи он как раз осматривал бронетехнику, которую Украина получила от своих западных союзников, так что, только я сажусь за стол, он начинает рассказывать.

— Я же официально чемпион Украины по езде по бездорожью, но на танке не ездил никогда. Challenger превзошел мои ожидания, очень интуитивная система управления! — с мальчишеским восторгом говорит министр.

— Танковую бригаду из Challenger и Leopard к середине мая удастся собрать? — пользуясь случаем, спрашиваю я.

— Давайте дождемся, — вдруг становится осторожным Резников. — С учетом всех видов танков, Leopard 1,2, Challenger, Abrams, и не забываем о легких французских АМХ-10, реально можно говорить о бригаде. Leopard 2 ( A4 и A6) и Challenger зайдут довольно быстро, Abrams будут в конце лета, а Leopard 1 будут поступать в течение года.