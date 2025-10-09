Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

«Самое главное — эта наша операция сорвала все те планы, которые россияне коммуницировали американской стороне, что они якобы оккупируют Донбасс, большую часть Донбасса, именно до ноября. Говорили до сентября, а потом перенесли сроки на ноябрь. Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас россиянам поставлена задача взять Покровск срочно, любой ценой», — заявил Зеленский, которого цитирует Интерфакс-Украина

Реклама

Поэтому, по словам президента, операция в районе Доброполья «сорвала российскую летнюю наступательную кампанию». Он добавил, что с начала Добропольской операции 21 августа россияне потеряли более 12 тысяч военных, из них более 7 тысяч — «двухсотых». Зеленский сообщил, что эта контрнаступательная операция продолжается, и хотя является очень сложной, но одновременно и «очень своевременной».

Комментируя цель Кремля срочно оккупировать Покровск, президент отметил, что потери врага на Покровском направлении составляют до 100−200 человек в сутки. Поэтому самыми интенсивными направлениями на фронте остаются Покровское и Добропольское, а следующее по интенсивности — Новопавловское, подчеркнул президент.

«Очень напряженные действия есть на Новопавловском направлении. Наверное, после Доброполья и Покровска, наш следующий вызов, который на сегодня есть, — это Новопавловское направление. Что мы имеем там? Мы имеем четыре армии Российской Федерации, которые имели под огневым контролем или было какое-то присутствие диверсионных групп — то, о чем мы говорили, 8 сел. Так мы видели. Четыре села полностью очищены нашими войсками. Еще за четыре боремся», — детализировал Зеленский.

Он рассказал, что на Купянском направлении Силы специальных операций, ЦСО «А» СБУ и штурмовики продолжают контрдиверсионные шаги.

На Лиманском направлении продолжается восстановление утраченных позиций, сообщил президент.

Контрнаступление ВСУ на Добропольском направлении — главное

18 сентября Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября украинский президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

23 сентября Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что в сентябре ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров и окружили 1000 российских солдат.

24 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Украины Азов, начиная с 4 августа, совместно с бойцами других подразделений Сил обороны освободили и зачистили от российских оккупантов восемь населенных пунктов в Донецкой области.

26 сентября Александр Сырский отметил, что на Добропольском направлении Силы обороны освободили 168 кв. км и зачистили от диверсионных групп — около 182 кв. км.

29 сентября Зеленский заявил, что в ходе Добропольской операции ВСУ освободили более 174 кв. км, а потери россиян составляют более 3 тыс. человек.

1 октября Сирский сообщил, что Силы обороны рассекли так называемый Добропольский выступ РФ и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.