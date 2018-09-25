Конституционный суд заработал впервые за четыре года. Почему отдельных судей назначили только теперь

В прошлом году парламент реформировал Конституционный суд, в состав которого теперь входят 18 судей

Впервые за четыре года Конституционный суд заработал в полном составе. В понедельник, 24 сентября, еще двое судей - Ирина Завгородняя и Олег Первомайский - приняли присягу. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Президент Украины Петр Порошенко в Facebook отметил, что на судей возложена важная миссия - утверждение евроатлантического курса Украины. Глава государства напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за проект изменений в закон, который фиксирует обязательность курса на вступление в Европейский союз и НАТО. Порошенко подчеркнул, что теперь судьба этого законопроекта - в руках Конституционного суда.

В прошлом году парламент реформировал Конституционный суд, в состав которого теперь входят 18 судей. По шесть человек назначают президент, парламент и съезд судей Украины.

Согласно документу, их назначают на 9 лет без возможности повторного назначения, а кандидатов в судьи отбирают конкурсные комиссии.

Полномочия судей будут приостановлены после достижения ими 70 лет.

Народный фронт и БПП

Ирину Завгороднюю выдвинула фракция Народный фронт, а Олега Первомайского - Блок Петра Порошенко.

Последних двух судей Конституционного суда назначили только сейчас, так как между фракциями БПП и Народный Фронт продолжался спор за назначение, считает эксперт группы Судебная реформа реанимационное пакета реформ Маркиян Галабала.

Он отметил, что это сделали накануне выборов, ведь в следующем году расстановка политических сил может измениться. Эксперт также отметил, что одной из основных задач, которые будут стоять перед судом, будет рассмотрение жалоб от граждан, ведь раньше такой процедуры не существовало.

"Удалось достичь консенсуса между парламентскими фракциями Народный фронт и БПП. Они делегировали двух судей в Конституционный суд. Процесс назначения судей остается политизированным, поэтому так долго были вакантны эти должности", - отметил Галабала.

Иски украинцев

Назначение всех судей в Конституционный суд, а также новых членов ЦИК, как правило, должно происходить пакетом, отметил эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Денис Монастырский.

Процесс назначения судей остается политизированным, потому должности долго вакантные

Он добавил, почти 90% времени Конституционный суд будет тратить на рассмотрение исков от рядовых украинцев, однако почти все их обращения оформлены неграмотно.

По словам Монастырского, после избрания нового главы доверие в Конституционный суд выросло и будет еще больше расти. Суд уже признал несколько законов неконстуционными, а это свидетельствует о том, что орган правосудия не будет ручным.

Монастырский добавил, что в ближайшие недели суд будет рассматривать решение о повышении пенсионного возраста.

Напомним, что 21 февраля Конституционный суд после длительного простоя в работе избрал главу и принял регламент своей деятельности. Главой КСУ стал Станислав Шевчук - бывший судья ЕСПЧ и доктор юридических наук.