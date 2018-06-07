Конституционный суд разрешил отменить депутатскую неприкосновенность. Как на это реагируют народные депутаты

Отменить депутатскую неприкосновенность позволил Конституционный суд. Соответствующий законопроект авторства народных депутатов судьи рассмотрели в закрытом режиме. Решение было принято сегодня, однако текст обнародуют в четверг, подтвердили в Конституционном суде. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности был зарегистрирован в июле прошлого года.

За отмену неприкосновенности нужно собрать 300 голосов

Он предлагает исключить из текста Конституции первую и третью части статьи 80, нормы которой гарантируют народным депутатам неприкосновенность и не позволяют привлечь их к ответственности, задержать или арестовать без согласия парламента. В Верховную Раду законопроект внес народный депутат Юрий Левченко.

"Сомневаюсь, что без давления улицы этот вопрос будет проголосован. Я буду постоянно напоминать. Позиция руководства Верховной Рады - нет голосов и потому не выставляем на голосование. Это очковтирательство. Люди, которые так говорят, держат парламент зависимым от исполнительной власти. У нас нет независимого парламента", - комментирует автор инициативы.

Удастся ли снять депутатскую неприкосновенность

Документ подписали 158 представителей различных фракций. Авторы отмечают, что институт депутатской неприкосновенности был создан для гарантии свободы политической деятельности.

Но настроения в обществе показывают, что такой иммунитет народных избранников оказался неоправданным, поскольку превратился в гарантию безнаказанности.

С вынесением решения Конституционный суд затянул на месяц, отметил Юрий Левченко. Теперь решение за Верховной Радой. За отмену неприкосновенности нужно собрать 300 голосов.

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Для рассмотрения в парламенте проект должен получить заключение Конституционного суда в соответствии со статьями 157 и 158 Конституции, в которых говорится о невозможности внесения изменений в Основной закон во время военного или чрезвычайного положения.

В Конституционный суд за оценкой парламент обратился в октябре прошлого года. Тогда же Верховная Рада попросила суд оценить конституционность президентского законопроекта, который предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Вскоре Конституционный суд планирует рассмотреть и этот законопроект.

Институт неприкосновенности сегодня не является иммунитетом

Именно у него есть шансы собрать больше голосов, признал соавтор депутатского проекта, заместитель председателя фракции Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Сам он лично готов поддержать любую из этих инициатив.

"Президентский законопроект, учитывая, что он вступает в силу после следующего созыва, имеет больше шансов на реальное принятия. За него будет больше голосов, чем за законопроект Левченко", - сказал Гончаренко.

Процедура отмены депутатской неприкосновенности предусматривает две сессии, отметил депутат от оппозиционного блока Юрий Мирошниченко.

В Бельгии иммунитет имеют депутаты и министры региональных советов

По его словам, эта тема стала "ритуальным заклинанием накануне выборов".

"Даже перед выборами этот законопроект вряд ли объединит в сессионном зале 300 депутатов. Неприкосновенность отменена не будет. А то, как легко ВР голосует за привлечение к ответственности, отмену неприкосновенности, арест депутатов, означает, что институт неприкосновенности сегодня не является иммунитетом", - отметил Мирошниченко.

Президентский проект об отмене неприкосновенности, по мнению депутата, также принят не будет.

В большинстве развитых стран неприкосновенность закреплена конституционно, однако в каждом государстве есть свои особенности приобретения такого статуса.

Статус неприкосновенности в других странах

Иммунитет обычно действует в течение срока полномочий парламента. В Австралии, Великобритании, Испании, Мальте, Ирландии и Канаде неприкосновенность распространяется только на гражданские дела.

В Германии иммунитет действует только на депутатов нижней палаты

В Австрии, Германии, Латвий и Словакии - на гражданские и административные правонарушения.

В Молдове - на все правонарушения, кроме специально определенных законом. В Австрии, Грузии, Турции, Франции и Португалии неприкосновенными является не только депутат, но и его дом с офисом. В Бельгии иммунитет имеют депутаты и министры региональных советов.

В Германии иммунитет действует только на депутатов нижней палаты. Если на кандидата в депутаты уже заведено уголовное дело до получения мандата, в Польше, Великобритании, Эстонии и Финляндии уголовное производство не останавливается. В Дании, Греции, Германии, Венгрии и Чехии оно прекращается после получения статуса. Однако может быть продолжено по решению парламента.