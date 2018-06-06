06 июня 2018, среда

Конституционный суд одобрил отмену депутатской неприкосновенности - нардеп

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По словам Найема, решение КС касается депутатского законопроекта об отмене неприкосновенности

По словам Найема, решение КС касается депутатского законопроекта об отмене неприкосновенности

Конституционный суд одобрил отмену депутатской неприкосновенности, сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем

По словам парламентария, решение было принято в среду, 6 июня, в ходе закрытого заседания суда.

"Теперь решение за парламентом. Для исторического решения нужно 300 голосов", - написал Найем.

Он добавил, что решение Конституционного суда касается депутатской версии законопроекта
№6773, который позволяет ограничить депутатскую неприкосновенность уже сейчас, на этой сессии парламента.

"Конституционный суд также планирует рассмотреть президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020 года", - пояснил нардеп.

Напомним, 17 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатского иммунитета, в котором говорится об отмене неприкосновенности для нардепов уже следующего созыва.

В 2015 году КСУ уже одобрял решение об отмене депутатского иммунитета. Тогда суд признал, что законопроект соответствует Конституции, однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.

 

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