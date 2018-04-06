Конституционный суд назначил дату рассмотрения законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности

Конституционный суд Украины 11 апреля начнет рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.
Такая информация появилась на сайте КСУ.
19 октября прошлого года депутаты Верховной Рады включили в повестку дня и направили в Конституционный суд два законопроекта об отмене депутатского иммунитета. Речь идет о документах - №7203 (авторства Порошенко) и №6773 (авторства группы народных депутатов во главе со свободовцем Юрием Левченко).
Уже 11 апреля Большая палата КСУ рассмотрит законопроект группы нардепов. 12 апреля - обсудит президентскую инициативу.
Депутаты смогут рассмотреть законопроекты в первом чтении только в случае получения положительного заключения от Конституционного суда.
Напомним, 17 октября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатского иммунитета, в котором говорится об отмене неприкосновенности для нардепов уже следующего созыва.
В 2015 году КСУ уже одобрял решение об отмене депутатского иммунитета. Тогда суд признал законопроект соответствующим Конституции, однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.
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