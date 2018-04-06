Конституционный суд назначил дату рассмотрения законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности

КСУ в 2015 году уже одобрял отмену депутатского иммунитета, однако Рада его не поддержала

Конституционный суд Украины 11 апреля начнет рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности.

Такая информация появилась на сайте КСУ.

19 октября прошлого года депутаты Верховной Рады включили в повестку дня и направили в Конституционный суд два законопроекта об отмене депутатского иммунитета. Речь идет о документах - №7203 (авторства Порошенко) и №6773 (авторства группы народных депутатов во главе со свободовцем Юрием Левченко).

Уже 11 апреля Большая палата КСУ рассмотрит законопроект группы нардепов. 12 апреля - обсудит президентскую инициативу.

Депутаты смогут рассмотреть законопроекты в первом чтении только в случае получения положительного заключения от Конституционного суда.

Напомним, 17 октября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатского иммунитета, в котором говорится об отмене неприкосновенности для нардепов уже следующего созыва.

В 2015 году КСУ уже одобрял решение об отмене депутатского иммунитета. Тогда суд признал законопроект соответствующим Конституции, однако в 2017 году депутаты сняли этот документ с рассмотрения.