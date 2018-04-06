Конституционная комиссия представила текст поправок о статусе Крыма

Поправки предполагают право коренного народа полуострова – крымскотатарского – на самоопределение в составе Украины

Рабочая группа Конституционной комиссии Украины презентовала текст предлагаемых изменений в Основной закон о статусе Автономной Республики Крым.

Эксперты также приступили к обсуждению поправок.

Об этом рассказал советник главы Меджлиса крымскотатарского народа Арсен Жумадилов в комментарии Крым.Реалии.

По его словам, также была создана экспертная подгруппа для доработки законопроектов о статусе крымскотатарского народа и других законопроектов, которые бы соответствовали подготовленному тексту изменений.

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Встреча рабочей группы для обсуждения и голосования по отдельным пунктам назначена на 18 апреля.

Конституционная комиссия начала разрабатывать поправки в Основной закон Украины относительно статуса Крыма после деоккупации. Изменения предполагают право коренного народа полуострова – крымскотатарского – на самоопределение на своей Родине в составе украинского государства.

Рабочая группа Конституционной комиссии завершила подготовку изменений и дополнений в десятый раздел Конституции Украины об Автономной Республике Крым еще в ноябре 2017 года.