Опрос: Большинство украинцев не читали Конституцию, но считают, что ее необходимо менять 27 июня, 12:04 727 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП В Украине остается довольно низкая осведомленность граждан с содержанием Конституции Пресс-служба АП

По данным опроса Фонда Демократические инициативы и социологической службы Центра Разумкова, 47% украинцев вообще не читали текст Конституции, но при этом 67% считают, что Основной закон необходимо менять.

Данные опроса свидетельствуют, что 32% опрошенных украинцев читали лишь некоторые разделы Конституции.



Со всеми разделами основного закона знакомы лишь 11% респондентов.

Как отмечают социологи, фактически такие же данные были и в 2015 году: 50% Конституцию не читали, а 33% граждан читали отдельные разделы, 10% были ознакомлены со всеми разделами.

Почти половина опрошенных (46%) знает, что, согласно Конституции, носителем суверенитета и источником власти в стране является народ Украины, тогда как 34% считает, что таким субъектом является президент.

Среди большинства опрошенных сохраняется убеждение, что высшие органы государственной власти и должностные лица постоянно (38%) или часто (43%) нарушают Конституцию. Среди причин нарушения Конституции чаще всего упоминалось пренебрежение законами и правом со стороны должностных лиц (59%).

Почти две трети респондентов (60%) уверены, что нарушение Конституции недопустимо при любых условиях и лишь 11% допускают, что орган власти может нарушить Основной закон, если это способствует более быстрому принятию решений, которые принесут пользу обществу. В то же время, 18,5% считает, что орган власти может нарушить Конституцию, если, по его мнению, определенное ее положение не отвечает интересам общества.

Также более двух третей населения (67%) считает, что Конституцию необходимо менять, в том числе 35% считают это актуальным вопросом, который необходимо решать немедленно, а 32% уверены, что такие изменения нужны, но не сейчас, а только после стабилизации ситуации в стране. Лишь 12% не видят необходимости в изменении Конституции, а 20% не сформировали определенного мнения.