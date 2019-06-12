Конституция будет изменена — представитель Зеленского в Раде
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Конституцию Украины необходимо изменить.
Кроме того, в интервью РБК-Украина он заявил о необходимости возобновить деятельность конституционной комиссии.
«Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме — все это вопрос дискуссии», — отметил он.
По его словам, «раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан».
«Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять», — сказал Стефанчук.
Ранее Стефанчук заявлял, что Владимир Зеленский не исключает создание в Украине двухпалатного парламента.