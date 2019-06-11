Андрей Бережанский
Три слона, которые держат успешное государство
Александр Гольц
Дело Голунова. Зашатается ли Кремль?
Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Александр Пасховер
Что не так с кулинарной библией СССР?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Конституционный суд завершил открытую часть слушаний по указу о роспуске Рады

Сегодня, 18:15
Цей матеріал також доступний українською
Конституционный суд завершил открытую часть слушаний по указу о роспуске Рады - фото

Конституционный Суд Украины — официальная страница

Вечером во вторник, 11 июня, Большая палата Конституционного суда завершила открытую часть заседания о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает Громадське радіо.

Судьи перешли к закрытой части пленарного заседания для принятия окончательного решения. Оно будет опубликовано на сайте Конституционного суда.

Читайте также:

КС рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады — онлайн

Напомним, что 11 июня Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов Конституции Украины.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Читайте также:
 Зеленский выступил в Конституционном суде: Народ Украины аплодирует роспуску Рады

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Верховная Рада Роспуск парламента Киевзеленстрой Указ Конституционный суд Украины Конституция Украины

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 18:36

img
В Раде зарегистрировали проекты постановлений об увольнении Луценко и Климкина
Футбол

Сегодня, 00:11

img
Украина — Люксембург. Видео гола и обзор матча
Политика

Сегодня, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия

ТОП 3

Политика

Сегодня, 17:13

img
Зеленский назначил 12 временных глав ОГА — указы
28259
Политика

Сегодня, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
17106
Политика

Сегодня, 11:50

img
Филарет отказался принимать томос и созывает поместный собор УПЦ КП
9758

Новости Одессы

img
Пятьдесят оттенков белого: отреставрированную Воронцовскую колоннаду откроют во второй половине лета
img
В тройном ДТП под Одессой погибла женщина
img
Одесская мехбригада уничтожила условных российских диверсантов (фоторепортаж)