Конституционный суд завершил открытую часть слушаний по указу о роспуске Рады Сегодня, 18:15 Цей матеріал також доступний українською Конституционный Суд Украины — официальная страница Конституционный Суд Украины — официальная страница

Вечером во вторник, 11 июня, Большая палата Конституционного суда завершила открытую часть заседания о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает Громадське радіо.

Судьи перешли к закрытой части пленарного заседания для принятия окончательного решения. Оно будет опубликовано на сайте Конституционного суда.

Напомним, что 11 июня Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов Конституции Украины.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.