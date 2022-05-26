В Офисе президента задумались над необходимостью существования Конституционного суда 26 мая, 15:23 Цей матеріал також доступний українською С КСУ в последние годы связаны ряд скандалов (Фото:КСУ/Facebook)

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что украинской власти необходимо переосмыслить необходимость существование Конституционного суда Украины.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По словам Смирнова, реформа, которую провели во время президентства Петра Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще является неприкосновенным по сравнению с любым другим государственным органом.

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«Поэтому я считаю эту реформу позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования КСУ. Возможно, это будет конституционная палата в составе Верховного суда или что-то другое», — отметил он.

Замглавы ОПУ добавил, что сейчас власть пытается получить от конституционалистов ответ, как именно должен выглядеть реформированный КСУ.

В последние годы КСУ и его судей сопровождали ряд скандалов.

27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. В указе сказано, что судьи создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.



Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Кассационном административном суде Верховного суда. Суд признал указ незаконным и противоправным.

Начиная с декабря 2020 года, Александра Тупицкого дважды отстраняли от выполнения обязанностей судьи КСУ из-за подозрений в уголовном производстве.

Тупицкого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 (заведомо ложные показания, связанные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Уголовного кодекса Украины. Тупицкий не признает себя подозреваемым — по его словам, судье КСУ должен сообщить о подозрении генпрокурор или исполняющий его обязанности.

По версии следствия, Тупицкий «в корыстных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины» подкупил свидетеля. Также судья трижды в течение 2018−2019 годов давал следователю ложные показания по делу о завладении активами ОАО Зуевский энергомеханический завод.

Александра Тупицкого назначил судьей КСУ в 2013 году тогдашний президент Виктор Янукович. Во времена губернаторства Януковича он был судьей Куйбышевского райсуда Донецка. В 2010—2013 годах работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах.

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