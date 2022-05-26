В Офисе президента задумались над необходимостью существования Конституционного суда
С КСУ в последние годы связаны ряд скандалов (Фото:КСУ/Facebook)
Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что украинской власти необходимо переосмыслить необходимость существование Конституционного суда Украины.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
По словам Смирнова, реформа, которую провели во время президентства Петра Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще является неприкосновенным по сравнению с любым другим государственным органом.
«Поэтому я считаю эту реформу позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования КСУ. Возможно, это будет конституционная палата в составе Верховного суда или что-то другое», — отметил он.
Замглавы ОПУ добавил, что сейчас власть пытается получить от конституционалистов ответ, как именно должен выглядеть реформированный КСУ.
В последние годы КСУ и его судей сопровождали ряд скандалов.
27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. В указе сказано, что судьи создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.
Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Кассационном административном суде Верховного суда. Суд признал указ незаконным и противоправным.
Начиная с декабря 2020 года, Александра Тупицкого дважды отстраняли от выполнения обязанностей судьи КСУ из-за подозрений в уголовном производстве.
Тупицкого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 (заведомо ложные показания, связанные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Уголовного кодекса Украины. Тупицкий не признает себя подозреваемым — по его словам, судье КСУ должен сообщить о подозрении генпрокурор или исполняющий его обязанности.
По версии следствия, Тупицкий «в корыстных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины» подкупил свидетеля. Также судья трижды в течение 2018−2019 годов давал следователю ложные показания по делу о завладении активами ОАО Зуевский энергомеханический завод.
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