Выборы нового главы КСУ должны пройти до 15 июня. Претендентов не разглашают 11 июня, 14:42 Цей матеріал також доступний українською Конституционный суд Украины (Фото:КСУ/Facebook)

Выборы нового главы Конституционного Суда Украины должны пройти до 15 июня. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады в КС, народный депутат Ольга Совгиря в эфире телемарафона.



По ее словам, выборы, согласно регламенту, должны состояться в течение месяца с момента прекращения полномочий его предыдущего главы. Поскольку полномочия Александра Тупицкого прекратились 15 мая, нового судью должны избрать не позднее следующей недели.

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Нардеп добавила: ни КСУ, ни закон О Конституционном Суде не содержат каких-либо ограничений по поводу выборов главы суда во время военного положения. На вопрос, кто является претендентами на должность, Совгиря сказала, что не уполномочена это комментировать, поскольку суд официально не обнародовал эту информацию.

«Будут ли выборы результативными, посмотрим, потому что сейчас избраны 14 судей, а для избрания главы КС нужно 10 голосов. То есть, это должно быть лицо, имеющее большой авторитет и уважение среди судей КС. Есть ли такое лицо, мы узнаем уже на следующей неделе», — заявила она.

Ранее замглавы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что украинским властям необходимо переосмыслить необходимость существования Конституционного Суда Украины и реформировать его. 19 мая приняла присягу судья КСУ Оксана Грищук.

27 мая экс-главу КСУ Александра Тупицкого объявили в международный розыск — после полномасштабного вторжения РФ он уехал в Австрию. Тупицкий назвал решение суда о розыске «незаконным», а дело против него — «сведением счетов».

27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. В указе говорится, что судьи создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.



Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Кассационном административном суде Верховного Суда. Суд признал указ незаконным и противоправным.



Начиная с декабря 2020 года, Александра Тупицкого дважды отстраняли от исполнения обязанностей судьи КСУ из-за подозрений в уголовном производстве.



Тупицкого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 (заведомо ложные показания, связанные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Уголовного кодекса Украины. Тупицкий не признавал себя подозреваемым — по его словам, судье КСУ должен сообщить о подозрении генпрокурор или исполняющий его обязанности.

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