Конституционный суд рассмотрит указ о роспуске Рады в форме устного слушания — источник 4 июня, 16:57 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины КС Украины пресс-служба президента Украины

Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность указа о роспуске Рады в форме устного слушания, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник.

Соответствующее решение суд принял во вторник, 4 июня.

«Представление (62 депутатов — Ред.) Конституционный суд будет рассматривать в форме устного слушания», — сообщил источник.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.