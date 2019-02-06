Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области - СМИ
Конституционный
суд Украины постановил, что переименование Кировоградской области в Кропивницкую
соответствует Основному закону, передают Українські новини со ссылкой на источник в
КСУ.
"Вчера (5
февраля) было предоставлено заключение по этому законопроекту. Он признан
конституционным", - рассказал собеседник.
Таким образом суд признал, что законопроект о внесении соответствующих изменений в Основной закон не нарушает статьи 157 и 158.
Данное решение
КСУ было необходимо для переименования Кировоградской области, так как названия
областей, в отличие от областных центров, зафиксированы в Конституции.
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Теперь для изменений
в Основной закон необходима поддержка 226 депутатов Верховной Рады в первом
чтении и 300 - на следующей сессии во втором.
Ранее сообщалось,
что украинский парламент запустил процесс переименования Кировоградской области
в Кропивницкую.