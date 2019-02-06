Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области - СМИ Сегодня, 12:22 467 Цей матеріал також доступний українською http://wikimapia.org Названия областей, в отличие от областных центров, зафиксированы в Конституции http://wikimapia.org

Конституционный суд Украины постановил, что переименование Кировоградской области в Кропивницкую соответствует Основному закону, передают Українські новини со ссылкой на источник в КСУ.

"Вчера (5 февраля) было предоставлено заключение по этому законопроекту. Он признан конституционным", - рассказал собеседник.

Таким образом суд признал, что законопроект о внесении соответствующих изменений в Основной закон не нарушает статьи 157 и 158.

Данное решение КСУ было необходимо для переименования Кировоградской области, так как названия областей, в отличие от областных центров, зафиксированы в Конституции.

Теперь для изменений в Основной закон необходима поддержка 226 депутатов Верховной Рады в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.

Ранее сообщалось, что украинский парламент запустил процесс переименования Кировоградской области в Кропивницкую.