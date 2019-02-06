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Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области

Сегодня, 12:22
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Названия областей, в отличие от областных центров, зафиксированы в Конституции

Конституционный суд Украины постановил, что переименование Кировоградской области в Кропивницкую соответствует Основному закону.

Как сообщили в пресс-службе КС, такое заключение было представлено во вторник, 5 февраля.

Таким образом суд признал, что законопроект №8380 о внесении соответствующих изменений в Конституцию не нарушает статьи 157 и 158.

Данное решение КСУ было необходимо для переименования Кировоградской области, так как названия областей, в отличие от областных центров, зафиксированы в Конституции.

Теперь для изменений в Основной закон необходима поддержка 226 депутатов Верховной Рады в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.

Ранее сообщалось, что украинский парламент запустил процесс переименования Кировоградской области в Кропивницкую.

Теги:   Конституция Конституционный суд Украины Кировоградская область Кропивницкий

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