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Конституционный суд обнародовал решение об отмене е-декларирования для антикоррупционных активистов

Сегодня, 20:26
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Конституционный суд обнародовал решение об отмене е-декларирования для антикоррупционных активистов - фото

CCofUkraine / Twitter

Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал электронное декларирование для антикоррупционных активистов неконституционным.

Решение № 3-р/2019 было принято на заседании в четверг, 6 июня.

Согласно заявлению Конституционного суда, государственный контроль за деятельностью общественных объединений «не должен быть чрезмерным и препятствовать законной деятельности этих объединений и реализации гражданами их конституционного права (статья 36 Конституции Украины)». В противном случае финансовый контроль независимых общественных организаций со стороны государства нивелирует сущность права граждан на свободу объединений.

«Степень вмешательства государства в функционирование институтов гражданского общества должна преследовать легитимную цель, быть пропорциональной и учитывать баланс частных и публичных интересов», — говорится в сообщении.

Напомним, что 6 июня Конституционный суд Украины признал неконституционным введение электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

В 2017 году Верховная Рада приняла изменения в закон О предотвращении коррупции. Эта инициатива расширила круг лиц, уполномоченных выполнять функции государства и которые должны подавать электронную декларацию. К субъектам декларирования также отнесли физических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением и противодействием коррупции.

Международные партнеры неоднократно подчеркивали неприемлемость этой нормы. Однако, несмотря на это, в Верховной Раде не нашлось достаточного количества голосов для изменения закона.

Теги:   Конституционный суд Украины Е-декларирование

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