КСУ не смог избрать нового председателя 14 июня, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Повторные выборы должны состояться не позднее 15 июля (Фото:КСУ)

Конституционный суд Украины во вторник, 14 июня, так и не смог выбрать своего нового председателя.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

По ее словам, ни один из кандидатов на указанный пост не сумел набрать необходимое количество голосов.

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«Согласно Конституции, закону и регламенту выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей. Если ни один из кандидатов на должность председателя не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее месяца», — пояснила Совгиря.

Таким образом, повторное голосование должно состояться до 15 июля.

Предыдущий глава КСУ Александр Тупицкий, назначенный на эту должность во время презентства Виктора Януковича, был снят указом Владимира Зеленского 27 марта 2021 года .

Сейчас он скрывается от украинского правосудия за границей .

По версии следствия, в октябре 2018 года Тупицкий подкупил в своих интересах свидетеля, чтобы тот дал неправдивые показания по делу, связанному с незаконным завладением активами Зуевского энергомеханического завода.

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