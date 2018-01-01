Константинополь решил лишить Онуфрия титула митрополита Киевского - документ Сегодня, 11:22 1224 Цей матеріал також доступний українською Глава УПЦ МП Онуфрий

Константинополь решил лишить Онуфрия титула митрополита Киевского после проведения Объединительного собора и избрания нового предстоятеля Украинской церкви. Соответствующее письмо патриарха Варфоломея опубликовал митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), приложив к нему неофициальный перевод.

Согласно письму патриарха на имя Онуфрия, иерарх УПЦ МП сейчас носит титул митрополита Киевского в нарушение канонов.

"Мы хотели довести до сведения Вашего Высокопреосвященства, эти предварительно принятые решения Матери Церкви относительно назначенных нами в Киев экзархов, но, к сожалению, Вы отказались взаимодействовать с ними. Возвращаясь теперь к тому же вопросу во второй раз и обращаясь к Вам как "Высокопреосвященный митрополит Киевский", в форме икономии и милости, мы сообщаем Вам, что после выборов Предстоятеля Украинской Церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете эклизиологично и канонически носить титул митрополита Киевского, который, Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", - говорится в письме Варфоломея.

Варфоломей также просит Онуфрия и иерархию Московского патриархата находиться в общении с бывшим митрополитом Киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и их клириками, поскольку они были в полной мере восстановлены Фанаром в своих правах, но не в своих должностях и титулах.

При этом Онуфрию позволено участвовать в выборах нового главы Украинской автокефальной церкви.

УПЦ МП отказалась участвовать в создании независимой Украинской церкви

Отметим, что в документе говорится, что согласно условиям синодального акта 1686 года о временной передаче Киевской митрополии под управление Москвы, митрополиты Киевские должны были поминать в первую очередь Вселенского патриарха как своего главу. Однако это условие не выполнялось в течение почти 300 лет. По логике Фанара, из-за нарушения норм акта 1686 года и восстановления в 2018 году прямой юрисдикции Константинополя над митрополией Онуфрий больше не может носить титул митрополита Киевского.

Письмо датировано 12 октября 2018 года.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.