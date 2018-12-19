Константинополь оставил за собой право пересмотреть условия томоса - архимандрит Сегодня, 17:24 13295 Цей матеріал також доступний українською Вселенский патриарх Варфоломей может пересмотреть условия томоса

Архимандрит Кирилл Говорун заявил, что Константинополь оставляет за собой право пересмотреть томос про автокефалию Православной церкви Украины, если, например, украинские иерархи внесут изменения в устав новой церкви.

По словам архимандрита Кирилла, с точки зрения некоторых представителей ПЦУ, они могут пересмотреть устав без согласования с Константинопольским патриархатом.

"Но я хочу тоже сказать, что в ходе моих дискуссий с Константинополем по этому вопросу, я услышал такую точку зрения: если будет пересмотрен устав, будут пересмотрен и томос...С самого начала было отмечено, что Устав и томос - это один пакет документов. И если в этом пакете один документ изменяется, то соответственно может измениться и другой документ", - отметил он в интервью LB.ua.

Архимандрит добавил, что украинским иерархам об этом известно.

По словам Говоруна, начальный сценарий предусматривал, что украинская сторона сама подготовит устав, но этого не было сделано: с электоральной точки зрения томос был гораздо важнее, чем устав.

Поэтому Константинополь взял инициативу в свои руки и написал устав сам.

"Я читал и греческую версию устава, и украинский перевод. Это очень грамотно составленный документ. Более того, это очень демократичный документ, он как раз отвечает и усиливает те традиции соборности, которые характерны для украинского православия", - добавил Говорун.

По его мнению, в уставе заложены предохранители против произвола со стороны отдельных деятелей внутри церкви, это тот документ, который создает основы для здорового существования церкви.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Томос об автокефалии ибранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года. Почетный патриарх Филарет заявил, что иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, станут раскольниками.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

Также Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

16 декабря во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из Московского патриархата в ПЦУ.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.