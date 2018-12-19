Константинополь оставил за собой право пересмотреть условия томоса - архимандрит
Архимандрит Кирилл Говорун заявил, что Константинополь оставляет за собой право пересмотреть томос про автокефалию Православной церкви Украины, если, например, украинские иерархи внесут изменения в устав новой церкви.
По словам архимандрита Кирилла, с точки зрения некоторых представителей ПЦУ, они могут пересмотреть устав без согласования с Константинопольским патриархатом.
"Но я хочу тоже сказать, что в ходе моих дискуссий с Константинополем по этому вопросу, я услышал такую точку зрения: если будет пересмотрен устав, будут пересмотрен и томос...С самого начала было отмечено, что Устав и томос - это один пакет документов. И если в этом пакете один документ изменяется, то соответственно может измениться и другой документ", - отметил он в интервью LB.ua.
Архимандрит добавил, что украинским иерархам об этом известно.
По словам Говоруна, начальный сценарий предусматривал, что украинская сторона сама подготовит устав, но этого не было сделано: с электоральной точки зрения томос был гораздо важнее, чем устав.
Поэтому Константинополь взял инициативу в свои руки и написал устав сам.
"Я читал и греческую версию устава, и украинский перевод. Это очень грамотно составленный документ. Более того, это очень демократичный документ, он как раз отвечает и усиливает те традиции соборности, которые характерны для украинского православия", - добавил Говорун.
По его мнению, в уставе заложены предохранители против произвола со стороны отдельных деятелей внутри церкви, это тот документ, который создает основы для здорового существования церкви.
15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.
- Читайте также: Автокефалия. Как проходили выборы предстоятеля поместной церкви и почему на них победил митрополит Епифаний
Томос об автокефалии ибранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года. Почетный патриарх Филарет заявил, что иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, станут раскольниками.
В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).
Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.
Также Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).
16 декабря во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из Московского патриархата в ПЦУ.
В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.