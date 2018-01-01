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Константинополь объяснил процедуру выборов предстоятеля новой Украинской церкви

Сегодня, 16:47
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Вселенский патриарх Варфоломей разослал украинским клирикам письма с приглашением на Собор

Фото: Ecumenical Patriarchate/Facebook

Вселенский патриарх Варфоломей разослал украинским иерархам письма-приглашения на участие в Объединительном соборе 15 декабря для создания поместной церкви в Украине. В приглашении объясняется процедура выборов предстоятеля будущей церкви.

Текст письма-приглашения опубликовал в Facebook митрополит Переяслав-Хмельницкий УПЦ МП Александр (Драбинко). Источник BBC Украина в Константинополе подтвердил подлинность опубликованного митрополитом письма.

В письме митрополита Александра приглашают на собор вместе с одним клириком и одним монахом или мирянином, каждый из которых будет иметь право голоса. Представителем Вселенского патриарха на соборе будет митрополит Галльский Эммануил, которого называют куратором "украинского вопроса" в Константинополе.

Источник в Константинополе отметил, что каждый украинский иерарх, независимо от церкви, которую представляет, будет иметь возможность взять с собой на собор еще двух человек. Каждый из них имеет право голоса. В тексте приглашения также говорится, что на соборе сформируют бюллетень из трех кандидатов на предстоятеля новой поместной церкви.

Собеседник ВВС Украина объяснил, что сначала будут голосовать все вместе - иерархи, приглашенные ими миряне, клирики и монахи, - пока из всех кандидатов не определят трех главных претендентов. После этого уже только архиереи будут выбирать предстоятеля среди трех финалистов.

Иерархи будут обсуждать кандидатуры в закрытом режиме, все решит тайное голосование. Источник отметил, что сейчас никто не может точно назвать имя будущего предстоятеля Украинской церкви.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

 

Теги:   Автокефалия Константинополь Украинская православная церковь

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Константинополь объяснил процедуру выборов предстоятеля новой Украинской церкви

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