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Советник Порошенко рассказал о степени влияния Варфоломея на новую Украинскую церковь

Сегодня, 18:53
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Ростислав Павленко

Фото: пресс-служба президента Украины

Советник президента Украины Ростислав Павленко заявил, что Константинополь не будет вмешиваться в дела автокефальной Украинской православной церкви, отводя себе роль верховного арбитра в урегулировании споров.

Об этом Павленко заявил в эфире Радио НВ.

"Константинопольский патриарх не будет вмешиваться в дела Украинской православной церкви. Он будет выполнять роль арбитра, в главных вопросах - это полностью независимая церковь", - отметил Павленко.

Павленко привел в качестве примера вмешательства Вселенского престола апелляцию патриарха Филарета из-за анафемы, наложенной на него РПЦ. Апелляция была рассмотрена Фанаром и анафема Московского патриархата была признана недействительной. Также Вселенский престол вернул в каноническое поле клириков и верующих УПЦ КП и УАПЦ.

Советник президента добавил, что украинских митрополитов будут назначать в Киеве. Сама процедура рукоположения будет регулироваться Уставом новой церкви.

5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

Теги:   Радио НВ Автокефалия Ростислав Павленко Константинополь

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