Советник Порошенко рассказал о степени влияния Варфоломея на новую Украинскую церковь
Советник президента Украины Ростислав Павленко заявил, что Константинополь не будет вмешиваться в дела автокефальной Украинской православной церкви, отводя себе роль верховного арбитра в урегулировании споров.
Об этом Павленко заявил в эфире Радио НВ.
"Константинопольский патриарх не будет вмешиваться в дела Украинской православной церкви. Он будет выполнять роль арбитра, в главных вопросах - это полностью независимая церковь", - отметил Павленко.
Павленко привел в качестве примера вмешательства Вселенского престола апелляцию патриарха Филарета из-за анафемы, наложенной на него РПЦ. Апелляция была рассмотрена Фанаром и анафема Московского патриархата была признана недействительной. Также Вселенский престол вернул в каноническое поле клириков и верующих УПЦ КП и УАПЦ.
Советник президента добавил, что украинских митрополитов будут назначать в Киеве. Сама процедура рукоположения будет регулироваться Уставом новой церкви.
5 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.
Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.
Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.
13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.