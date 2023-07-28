На Кипре задержали сообщника Жеваго — ГБР

28 июля, 15:28
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Константин Жеваго (Фото:Александр Медведев / NV)

Константин Жеваго (Фото:Александр Медведев / NV)

По запросу Украины на Кипре задержали сообщника олигарха Константина Жеваго — экс-зампреда правления банка Финансы и кредит.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что сейчас готовятся документы для его экстрадиции. Дело касается отмывания более $100 млн.

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28 декабря Константин Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. В ГБР сообщили, что готовили задержание в сотрудничестве с Офисом генпрокурора по делу о растрате 113 млн долларов банка Финансы и Кредит, акционером которого является бизнесмен. На его имущество наложен арест.

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В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Жеваго отрицает любые обвинения. В деле о растрате фигурирует также ряд бывших топ-менеджеров финучреждения. С октября 2019 года Жеваго объявлен во всеукраинский розыск, а с июля 2021 года — в международный.

В 2018 году Фонд гарантирования вкладов сообщал, что перед банкротством банка Жеваго из него незаконно вывели почти 5 млрд гривен.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Коррупция Олигархи Кипр Константин Жеваго

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