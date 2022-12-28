Генпрокурор Украины прокомментировал задержание бизнесмена Жеваго

28 декабря, 16:34
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Андрей Костин (Фото:Офис генерального прокурора/Facebook)

Андрей Костин (Фото:Офис генерального прокурора/Facebook)

Реагируя на задержание в Куршевеле украинского бизнесмена и экс-нардепа Константина Жеваго, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что «перед законом все равны».

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Костин назвал задержание Жеваго «ярким свидетельством» регулярного сотрудничества ОГПУ с иностранными коллегами, чтобы «все лица, которые могут быть причастны к преступлениям против Украины или украинцев, предстали перед справедливым судом».

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«И это задержание в очередной раз доказывает, что перед законом все равны и каждый, к кому есть вопросы у украинской правоохранительной системы, рано или поздно будет отвечать на них перед отечественным законом», — заявил генпрокурор.

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28 декабря в ДБР сообщили о задержании на горнолыжном курорте Куршевель во Франции украинского бизнесмена Константина Жеваго. Его готовили в тесном взаимодействии с Офисом генпрокурора по делу о растрате 113 млн. долларов банка Финансы и Кредит, акционером которого является бизнесмен.

Жеваго задержала криминальная полиция Франции 27 декабря в одной из гостиниц. Он пытался оспорить правомерность задержания, но затем согласился пойти вместе с французскими правоохранителями.

На заседании 28 декабря суд французского города Шамбери может избрать экстрадиционный арест экс-нардепа. Также готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции в Украину.

По данным следствия, растрата 113 млн долларов банка Финансы и Кредит нанесла ущерб интересам государства и вкладчикам банка.

https://www.youtube.com/watch?v=L0JoEwhs17M

В ГБР напомнили, что на имущество подозреваемого бизнесмена наложен арест. Это же касается и связанных с ним юридических лиц. Речь идет об:

  • акциях предприятий Жеваго на сотни миллионов гривен,
  • корпоративных правах,
  • 26 объектах недвижимости,
  • 14 имущественных комплексов,
  • 21 часть имущественных комплексов,
  • 30 нежилых помещений,
  • 10 квартир.

В октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Жеваго отрицает любые обвинения. В деле о растрате фигурирует также ряд бывших топ-менеджеров финучреждения.

С октября 2019 года Жеваго объявлен во всеукраинский розыск, а с июля 2021 года — в международный.

В 2018 году Фонд гарантирования вкладов сообщал, что перед банкротством банка Жеваго из него незаконно вывели почти 5 млрд гривен.


Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Франция Константин Жеваго Задержание Офис генерального прокурора Андрей Костин

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