Гадалки и маги. Как конспирология становится все более актуальным оружием Кремля против Украины — советник главы МВД 22 ноября, 09:35 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин, 8 ноября 2022 года (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Кремлевский режим все чаще обращается к использованию разного рода конспирологических теорий и практик, ориентированных на Украину, рассказал Радио НВ Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел.

— Давайте начнем с ситуации в Одессе, потому что там даже начали перекрывать какие-то улицы. Просто это же одновременный процесс, Россия истребляет целенаправленно некоторые объекты критической инфраструктуры, целится по теплоэлектростанциям, по трансформаторным подстанциям, по тяговым, по всему, что снабжает нас энергией. Но протестуют почему-то против действий украинских властей. Вот сколько в этих протестах российского?

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— Прежде всего, я хотел бы сказать о том, что оперативно СБУ нашла человека, который был организатором этих протестов, и этот человек уже публично даже покаялся. Но если смотреть на всю ситуацию шире, то мы должны четко понимать, что примерно месяц, по сути, начиная с 10 октября, с первого массированного обстрела украинской энергетической инфраструктуры, россияне включили свою информационную машину на территории Украины.

Мы четко фиксируем, что резко активизировались российские боты, которые в комментариях в Facebook, в других соцсетях начинают активно разгонять тему о том, что нужно протестовать против украинских властей, потому что мы замерзнем, украинские власти не садятся за стол переговоров, поэтому нужно выходить на улицы.

То есть, по сути, они месяц качают эту историю в наших соцсетях. Большой плюс для нас, конечно, они очень часто палятся тем, что работают через Google-переводчик и пишут абсолютную абракадабру на украинском языке.

Но тем не менее видно, что они бросили в эти истории огромные деньги. По сути, мы понимаем, что у них безлимитные информационные войны, и они активно начинают качать эту историю. Очень хорошо, что украинское общество было готово к этому, очень хорошо то, что фактически консолидация в обществе, и большинство украинцев говорит о том, что нет, мы не будем выступать против украинских властей, мы понимаем, что это делают россияне.

— Но рядом в том же Facebook-пузырьке есть люди, не боты, но у них постоянно проскакивают эти истории: ага, значит, нам электричества не дают, а продают на экспорт. Хотя это можно проверить, и экспорта из Украины сейчас нет. Или «а почему соседние дома так, а не так»? Может, еще как-то объяснять обществу, почему и как это происходит?

— В принципе, объясняется все время. Разъясняется реально практически в ежедневном режиме. И даже вчера было специальное разъяснение о том, что Украина не экспортирует электроэнергию вообще. Хотя до обстрелов энергетической инфраструктуры действительно Украина могла экспортировать и экспортировала электроэнергию. Сейчас это просто физически невозможно.

Да, действительно, у меня есть знакомые, дом которых, я так понимаю, заживлен к одной из самых крупных украинских больниц, и поэтому у них нет отключений света, а вокруг совершенно темные районы. И да, действительно, они мне рассказывают, что соседи очень любят сейчас разводить определенную конспирологию.

К сожалению, с конспирологией очень тяжело бороться, но тем не менее очень важно, что мы сейчас с вами говорим это в эфире, очень важно, что СМИ поднимают этот вопрос. Очень важно то, что фактически в ежедневном режиме идет коммуникация, объясняется, что там, где есть возможность дать свет, всегда дается свет.

Но, к сожалению, ситуация такова, что у нас часть нашей энергетической инфраструктуры просто выведена из строя, а система энергетическая построена так, что у нас есть атомные станции, у нас есть гидростанции и есть тепловые станции.

Собственно, атомную станцию невозможно заглушить просто так, и в пиковые моменты она будет производить ровно столько же электроэнергии, сколько и в моменты проседания. И тогда нужна так называемая маневровая энергетика, к которой относятся гидро- и теплостанции.

А теплостанции, к сожалению, во многом выведены из строя, поэтому у нас просто нет возможности даже маневрировать во многих случаях, не говоря, что действительно есть огромные проблемы с инфраструктурой. Именно поэтому мы вынуждены отключать электроэнергию на столько часов.

— Где грань, [когда человек искренне не понимает, а где нет]? Где можно для себя понимать, что этот человек уже работает на врага и нужно кому-нибудь сообщить?

— Я думаю, что первый очень четкий момент — это призывы к выходам на улицы, призывы к тому, что давайте низвергать власть, давайте делать определенные революционные действия именно в этот момент. И я думаю, что это ключевой момент, по которому можно отличить, человек работает на врага или просто возмущается. Второй момент, конечно, частотность и уровень безумия. К сожалению, иначе я объяснить не могу, что нужно делать для того, чтобы понять, это действительно человек искренне говорит, или это человек…

— А если взять тот случай с одесским организатором, который уже попросил прощения. Можно несколько слов о нем? Можно не называть личность, но в данном случае, что его побудило, есть уже понимание?

— Здесь, наверное, больше вопрос к СБУ. Но из того, что я понимаю, между прочим здесь за основу этой группы, начавшей раскачивать всю эту историю, были бывшие антиковидные…

— COVID-диссиденты так называемые.

— Да, антиковидные активисты. Поэтому, по существу, здесь СБУ должна уже принимать решение, это он искренне решил, что нужно так делать, или это у него было указание из Москвы. Но еще раз повторюсь, очень четко видно, что россияне активизировались в этом вопросе, россияне очень активно прежде всего в комментариях разгоняют подобные истории.

— Слушайте, россияне разгоняют и конспирологию, причем по всему миру. Но сейчас у них госохрана, федеральная служба охраны Путина сказала, что теперь будет защищать Путина и кремлевскую верхушку от пси-терроризма, пси-излучателей, боевых экстрасенсов, гипнотизеров и еще чего-то. Есть ли понимание, с какого момента они вообще потеряют связь с реальностью и только шаманов начнут преследовать?

— Они во многом уже потеряли связь с реальностью. То, что вчера дал российский The Insider, что их служба охраны начала выходить на новые уровни, начала работать с экстрасенсами и так далее. В принципе, это не новость. Помните, в первые дни войны наши хакеры взломали сайт Кремля, по сути, телефонную книгу Кремля, и в частности там был огромный раздел: ворожеи, гадалки и так далее.

Я точно сейчас не вспомню, но там больше 50 фамилий людей, работающих на Кремль. Я так понимаю, что это люди на зарплате, являющиеся штатными гадалками, ворожеями в кремлевской информационной машине. То есть, они, с одной стороны, удерживают определенную часть общества, которая на это ведется. А мы понимаем, что на самом деле, к сожалению, есть огромное количество людей, которые действительно не могут жить без походов к гадалкам, ворожеям и так далее, причем считая себя искренними христианами.

А с другой стороны, среди них действительно все время разгоняются те или иные вещи, начиная от мифических мольфаров, предвещающих что-то Украине или украинским властям, и заканчивая Вангой или Нострадамусом, которые даже сами не подозревали, что они говорили о российско-украинской войне.

— Теракты на Белорусской АЭС, мощные обстрелы на Запорожской АЭС, Кремль не отказывается от ядерного шантажа, просто сейчас его в такую обертку упаковывает? Как это понимать?

— После саммита Большой двадцатки, когда на встрече Байдена и Си Цзиньпина просто прямым текстом был запрет россиянам даже думать о любом ядерном ударе, тактическом, стратегическом, это не имеет значения, и отказаться от любого шантажа, связанного с какими-либо атомными вещами. Поэтому сейчас они идут несколько более закрыто, они не говорят прямым текстом. Медведеву, я так понимаю, запретили вообще упоминать про «ядерный пепел», равно как и Соловьеву.

Обратите внимание, что после этой встречи, после саммита двадцатки, они вообще не говорят о ядерном оружии как таковом, просто запрещено на их пропагандистских каналах вообще упоминать ядерное оружие. Но параллельно они не могут не использовать эту тему, и поэтому параллельно очень хорошо, что наше ГУР сообщает о тех вещах, которые могут планировать и планирует РФ.

— Еще один такой международный контекст, но ситуация с 19 российскими военнослужащими. Уже Россия говорит, что нужно собирать заседание Совбеза ООН из-за того, что они хотели сдаться, но один из них начал стрелять по украинцам, ясно, что наши ответили.

И теперь они поднимают это на флаг, оккупанты активно разгоняют, что вот Украина нарушает Женевскую конвенцию, хотя там технически эти военнослужащие еще не сдались в плен, более того, во время этого процесса один из них устроил провокацию.

То есть, по сути, они еще не стали на тот момент пленными, и соответственно РФ не разъяснила своим военным правила сдачи в плен. Эта ситуация с убитыми россиянами, что здесь может сделать Украина?

— В данном случае, в принципе, я так понимаю, что готовится и юридическая основа для того, чтобы объяснить, что происходило. Я, честно говоря, думаю, что россияне пробуют хоть за что-то зацепиться для того, чтобы начать колоть коллективный Запад. То есть их задача, конечно, не солдаты, а раскол Запада. Думаю, что ни к чему это не приведет.

Никакого раскола им сделать не удастся. И потому это будет еще одна история, когда они снова поднимут этот вопрос и снова ничего им не удастся, снова они сведутся к «боевым комарам», которые Украина применяет против РФ.