Кононенко вызвали на допрос в НАБУ после расследования Схем Сегодня, 12:50 1839 Цей матеріал також доступний українською Общественное движение "Честно" via Facebook Игорь Кононенко Общественное движение "Честно" via Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос соратника президента и заместителя председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос журналистов Радіо Свобода.

"С учетом сведений, изложенных в расследовании, Национальным бюро вызвало на допрос лиц, которые упоминаются в соответствующем сюжете, в том числе Кононенко И.В., Суркиса Г.М., Суркиса И.Р", - отметили в НАБУ.

Ранее журналисты программы Схемы : коррупция в деталях обнародовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждается схема по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго - по просьбе журналистов они были верифицированы американскими специалистами, сотрудничающих с правительством США.

Президент Украины Петр Порошенко назвал "преднамеренной и сознательной" утечку информации из правоохранительных органов касательно причастности Кононенко к коррупционным схемам в энергетической сфере страны.

В то же время Порошенко заявил, что требует беспристрастного и прозрачного расследования коррупции в оборонной и энергетической сферах страны.