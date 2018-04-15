Кононенко рассказал, когда правительство отчитается в Раде, и подчеркнул необходимость назначить министра здравоохранения

Кононенко: Позиция нашей фракции, что правительство иметь министра здравоохранения, а не и.о. министра

Первый заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононеко заявил, что отчет правительства в Верховной Раде планируется на следующей неделе.

"Насколько мне известно - планируется на следующей неделе отчет правительства. Видимо, у депутатов будут какие-то вопросы. Парламент имеет право принимать те или иные решения. Но сначала нужно дождаться отчета", - сказал Кононенко в эфире канала 112 Украина, передает пресс-служба БПП.

Кононенко также отметил, что, несмотря на то, что депутаты еще полгода назад проголосовали за медицинскую реформу, которая поэтапно реализуется, министр здравоохранения до сих пор не назначен.

"Позиция нашей фракции, что правительство должно иметь министра здравоохранения, а не и.о. министра", - подчеркнул заместитель главы фракции БПП.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения рекомендовал принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в связи с неудовлетворительной работой.

За соответствующий проект постановления авторства народного депутата от оппозиционного блока Игоря Шурмы проголосовали семь из 12 членов профильного комитета.

Согласно позиции инициатора проекта постановления, Супрун не имеет надлежащего образования, а также нарушает украинское законодательство, выполняя обязанности министра более шести месяцев.

Сама Супрун заявила, что в отставку не собирается. Она считает, что "это лучшая реклама того, что реформа идет в правильном направлении".

Ульяна Супрун является исполняющей обязанности министра здравоохранения с июля 2016 года.